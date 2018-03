Affitta casa vacanze in montagna ma è una truffa, denunciato 20enne

Sestri Levante (Genova) – Si è fatto versare la caparra da un cliente interessato all’affitto di una casa vacanza in montagna, poi è sparito facendo perdere le proprie tracce truffando un coetaneo, per questo un 20enne è stato denunciato dai Carabinieri di Lavagna.

Vittima della truffa, costata al suo ideatore una denuncia, un giovane di 19 anni di Sestri Levante.

Dopo un primo contatto, il ragazzo ha inoltrato un bonifico all’affittuario versando 350 euro come caparra per la casa vacanze in una nota località sciistica.

Ricevuto il denaro, però, il truffatore ha fatto perdere le proprie tracce. L’atteggiamento ha preoccupato il 19enne genovese che, dopo una breve ricerca, ha scoperto che l’appartamento non esiste.

I Carabinieri della stazione di Lavagna hanno raccolto la denuncia del giovane ed hanno avviato una serie di accertamenti che hanno portato all’individuazione del truffatore, denunciato.