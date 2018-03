Ameglia – Auto si ribalta e finisce in un giardino

Ameglia (La Spezia) – La squadra dei Vigili del Fuoco di Sarzana è intervenuta questo pomeriggio alle 15:30 in seguito alla segnalazione di alcuni automobilisti che riferivano di un’autovettura ribaltata ed incastrata tra due alberi nella zona di Fiumaretta. Un signore di 64 anni di Marina di Carrara stava percorrendo Via Litoranea quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria Fiat Panda finendo fuori strada e andandosi a ribaltare in un giardino privato, un paio di metri sottostrada.

Il conducente è uscito incolume dall’auto e nessun’altro e’ rimasto ferito nell’incidente ma c’e’ voluta circa un’ora ai Vigili del Fuoco per recuperare l’auto con l’autogru, appositamente mandata sul posto dalla caserma della Spezia in appoggio alla squadra di Sarzana.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Lerici ed un’autolettiga con equipaggio medico.

