Esplode la bombola del Gpl in macchina, grave un 70enne

San Rocco di Camogli (Genova) – Una forte esplosione e l’auto avvolta dalle fiamme. Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito, questa mattina, a causa dell’esplosione avvenuta all’interno della sua auto nel vano che ospita la bombola del gas Gpl che alimenta la vettura.

Per cause ancora da accertare la bombola ha preso fuoco e poi è esplosa avvolgendo la vettura con una palla di fuoco.

L’uomo è stato investito dall’esplosione riportando gravi ferite e ustioni su gran parte del corpo. Alcuni residenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e soccorso il ferito.

L’uomo è stato trasferito con la massima urgenza all’ospedale San Martino di Genova ma potrebbe essere trasferito al reparto grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, specializzato nelle cure delle persone ustionate.

Indagini in corso per stabilire cosa abbia causato l’esplosione e le eventuali responsabilità.

