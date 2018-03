Genova – Grave incidente a Pegli, motociclista in codice rosso

Genova – Grave incidente questa sera, poco dopo le 19, in via Opisso, nel quartiere genovese di Pegli. Un’auto ed uno scooter si sono scontrati per cause ancora da accertare e ad avere la peggio è stato un motociclista di 50 anni che è stato sbalzato dal sellino facendo una rovinosa caduta a terra.

Subito sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e l’uomo, gravemente ferito, è stato immobilizzato e stabilizzato e poi trasportato con la massima urgenza all’ospedale Galliera dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Ancora non è chiaro cosa abbia provocato l’incidente e se vi siano delle responsabilità ma sono in corso i rilievi della polizia municipale che esaminerà anche alcune telecamere della zona.

Illese le persone all’interno della vettura.