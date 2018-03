Genova – Incidente mortale a Pegli, travolto da un Tir mentre attraversa la strada per il casello dell’Autostrada

Genova – Incidente mortale all’uscita del casello autostradale di Pegli. Un mezzo pesante ha travolto e ucciso un anziano di 85 anni che stava attraversando la strada in via dei Reggio.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente ma secondo le prime testimonianze sembra che l’uomo sia stato agganciato e trascinato dal Tir che lo ha poi schiacciato.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Gravi i disagi alla circolazione della zona con il casello dell’autostrada chiuso per consentire le operazioni di soccorso e per i rilievi della polizia municipale.

Proteste da parte dei residenti della zona che da tempo lamentano la pericolosità del passaggio di grosse autocisterne che spesso scivolano per il manto stradale bagnato e che compiono manovre pericolose tra le case e in presenza di attraversamenti stradali frequentati.