Identikit, il disegnatore di incubi – Mercoledì la presentazione a Sanremo

Sanremo (Imperia) – Si svolgerà mercoledì prossimo, 14 marzo, alle ore 17.30 nell’aula magna dell’Accademia di Belle Arti a Sanremo, la presentazione del libro “Identikit, il disegnatore di incubi” con la partecipazione di Paolo Luppi, Pier Luigi Megassini e dell’avvocato Walter Marchetti. Presenti anche gli autori del volume Maurizio Lorenzi, poliziotto, disegnatore e pubblicista, e Giovanni Battista Rossi, assistente in Polizia di Stato e scrittore.

“Disegno incubi. Traccio linee sottili e altre più marcate. Individuo forme e le loro increspature. Curo dettagli e smussature. Chiudo gli occhi, rielaboro e poi immagino per ricreare quello che sul mio foglio ancora non esiste. Idealizzo, forgio, ma poi verifico e se necessario cancello, riparto da zero, come una spugna su un piano. Non per scelta, ma solo per passione. La mia passione è l’istinto che mi respira dentro. Disegno incubi con cui devo convivere. È questa la mia vita”.

Disegnare il volto dell’autore di un reato del quale non si possiedono immagini basandosi sulle descrizioni di vittime o testimoni, ricostruire i lineamenti del viso di un latitante a partire da una fotografia scattata anni prima, tenendo conto del progressivo invecchiamento legato al passare del tempo. Tracciare occhi, naso, bocca, zigomi e rughe della persona così come il “disegnatore forense” li ha immaginati sulla base delle informazioni raccolte, e dare nuovo impulso alla caccia all’uomo. Un lavoro complesso quello degli agenti del Servizio Polizia Scientifica impegnati nella sezione identikit che si compone di intuizione, ponderazione e abilità artistiche oltre che nozioni approfondite di psicologia.

Il volume è una scoperta del mondo in cui vive e lavora il “disegnatore di incubi”, uno dei più grandi investigatori della storia italiana.