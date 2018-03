È uscito “Ultra Pharum”, il primo singolo di Samuel e Mannarino

Castellammare del Golfo (Trapani) – È uscito ieri 12 marzo il singolo intitolato Ultra Pharum, Oltre il faro, che sancisce l’inizio della collaborazione tra due artisti italiani particolarmente apprezzati degli ultimi tempi, Alessandro Mannarino e Samuel Romano. Due generi musicali molto diversi hanno saputo incontrarsi e accogliersi a Castellammare del Golfo, in Sicilia, dove il brano è stato scritto e registrato a bordo del Red Bull Studio Mobile. Racconta l’ex Subsonica: “Poter andare a scrivere una canzone di fronte al mare è un sogno che si avvera, è esattamente come stare in uno studio vero, la differenza è che quando esci da quella porta ti trovi di fronte ad uno scenario che hai scelto tu. Portare la musica in mezzo alla vita ti aiuta ancora di più a portare la vita nella musica, perché chi scrive canzoni racconta la vita degli esseri umani”. Ed è stato proprio lui a invitare il collega romano in questa avventura, perché “Alessandro è un artista che ha saputo trasportare lo spirito della canzone italiana all’interno di ritmi provenienti da tutto il mondo. Appartiene ad un mondo molto diverso dal mio e volevo confrontarmi con lui proprio per questo. Cercare i linguaggi possibili tra le nostre differenze. Ho scelto di scrivere in Sicilia luogo di scambio tra etnie diverse che nel tempo ha generato una stratificazione culturale. Terra molto stimolante per creare.”

Dal canto suo, Mannarino ha affermato di aver accettato di buon grado l’idea di mettere in gioco la propria identità per incontrare un altro grande artista e godere dell’arricchimento derivante dall’unione.

Il tema del brano Ultra Pharum è sicuramente attuale e importante: quello dei migranti e dei viaggiatori che si trovano a passare dalla Sicilia, terra che raccoglie storie di civiltà e popoli diversi ma che abitano sulle coste dello stesso mare. Nel progetto sono state coinvolte molte persone incontrate sul posto, dalle voci nei cori alle comparse scelte per il video del brano. Un documentario dell’esperienza è disponibile sul sito di Red Bull.