Spariscono 2300 chili di ottone da una ditta, 20enne inseguito e arrestato

Genova – Gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno arrestato un giovane di 20 anni, colpevole del reato di ricettazione.

L’arresto arriva al termine di una attività di indagine portata avanti dopo la segnalazione di diversi furti di rottami metallici avvenuti all’interno di una ditta di Lungobisagno Dalmazia.

Nella serata di domenica, per la terza volta in un mese, alcuni uomini si sono introdotti all’interno del capannone della ditta ed hanno portato via un furgone carico di materiale metallico.

Ricostruendo gli spostamenti del mezzo dotato di antifurto gps, gli investigatori del Commissariato San Fruttuoso, nella mattinata di ieri, sono arrivati ad un terreno di Rivarolo apparentemente abbandonato ma recintato e chiuso da un lucchetto.

All’interno è stato notato il 20enne che, alla vista delle divise, ha cercato di scappare in auto ma è stato prontamente intercettato dagli agenti.

Il giovane è stato trovato in possesso delle chiavi del terreno. Qui, nascosti da un telo enorme, sono stati ritrovati 2300 chili di ottone.

Il materiale rubato è stato riconsegnato al legittimo proprietario insieme al furgone mentre per il 20enne si sono aperte le porte del carcere di Marassi.