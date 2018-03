Varazze – Grave incidente sulla provinciale per Castagnabuona, un ferito

Varazze (Savona) – Ha perso il controllo dell’auto che stava guidando ed è finito in un dirupo. Grave incidente, ieri sera, lungo la strada provinciale che conduce a Castagnabuona, sulle alture di Varazze.

Una persona alla guida di una vettura ha perso il controllo dell’auto per cause ancora in via di accertamento ed è finita fuori strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera e fortunatamente un’altra auto di passaggio ha dato subito l’allarme.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno recuperato il conducente e lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona dove è stato ricoverato in codice giallo.

Indagini in corso per accertare la dinamica dell’incidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...