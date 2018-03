15 kg di droga in auto e uno a casa: arrestato membro della “Banda di Teglia”

Genova – La sezione antidroga della Squadra Mobile di Genova, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha arrestato in flagranza di reato un pregiudicato italiano di 70 anni, conosciuto nel capoluogo ligure per aver fatto parte della Banda di Teglia tra gli anni ’80 e ’90, banda responsabile di numerose rapine a mano armata in città e provincia, perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga.

Dopo aver scontato diversi ani di prigione per diversi reati, tra i quali il traffico illecito di stupefacenti, l’uomo si era rimesso in affari continuando l’attività di spaccio. Riconosciuto, è stato fermato dai agenti della Mobile che hanno rinvenuto un chilo di cocaina a bordo della sua auto.

Proseguendo con la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato circa quindici chili di marijuana, nascosti in cantina.

Dopo gli atti di rito, il 70enne è stato trasferito nel carcere di Marassi.