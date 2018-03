Celle Ligure, picchia la moglie e le lancia una sedia: arrestato 80enne

Celle Ligure (Savona) – Un uomo di 80 anni è stato arrestato questa notte dai Carabinieri di Celle Ligure, in provincia di Savona, perché accusato di aver picchiato e maltrattato la moglie arrivando a lanciarle addosso diversi oggetti tra cui una sedia.

Gli uomini dell’Arma sono stati chiamati ad intervenire a seguito di una segnalazione ricevuta per una violenta lite in famiglia.

Giunti sul posto, i militari hanno constatato che la donna aveva subito delle lesioni fisiche e l’uomo, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, ha continuato a minacciarla costringendola ad abbandonare l’abitazione.

Gli accertamenti hanno evidenziato un passato di violenze domestiche e l’episodio della notte appena trascorsa è solo l’ultimo in ordine di tempo.

Secondo quanto ricostruito, la lite tra i due sarebbe degenerata in breve tempo e l’uomo, all’indirizzo della moglie, avrebbe lanciato diversi oggetti e persino una sedia.

La donna, spaventata, è riuscita a scappare e a chiamare aiuto. I Carabinieri lo hanno quindi arrestato e trasferito in caserma. Dopo le pratiche di rito, è stato trasferito in regime di domiciliari nuovamente all’interno della sua abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre la donna è stata accompagnata in una casa protetta.