Centro Storico – Sorpreso a spacciare droga, arrestato pusher 19enne

Genova – E’ stato notato cedere un involucro contenente della droga, per questo un 19enne è finito in manette.

Ad arrestare il giovane pusher di origini nigeriane è stata la Polizia di Stato di Genova che lo ha colto in flagranza di reato.

Nella serata di ieri il 19enne è stato notato dagli agenti delle volanti, impegnati in un’attività di controllo del centro storico.

I poliziotti, in transito in vico dei Fregoso, hanno visto il ragazzo consegnare un involucro ad una persona, ricevendo in cambio una banconota da dieci euro.

Subito gli agenti sono entrati in azione ed hanno fermato i due uomini, recuperando quanto ceduto: una dose di stupefacente tipo cannabis.

Gli uomini in servizio hanno poi compiuto una perquisizione del giovane, trovandolo in possesso di altri cinque involucri della medesima sostanza e sequestrando 105 euro in contanti.

Arrestato, il giovane è stato processato per direttissima.