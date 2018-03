Come leggere un quadro, ecco il corso di Genova Cultura

Cultura – La comunicazione per immagini è, certamente, il metodo più rapido di inviare un messaggio all’interlocutore ma nella storia dell’arte è impossibile numerare le opere che contengono diversi significati oltre a quelli apparentemente chiari al primo sguardo.

Imparare a leggere un’opera d’arte permette di poter individuare un secondo livello di significati nascosto all’interno di un’opera e, a proposito, il corso organizzato da Genova Cultura ha proprio questo come obiettivo.

Curato da Diana Marcello, il corso “Introduzione all’arte: come leggere un quadro”, prenderà il via quest’oggi, mercoledì 14 marzo, alle ore 18.30 presso la sede di via Roma 8b.

Oltre alle tematiche storiche che fanno da contesto alla produzione artistica, saranno affrontati anche lo sviluppo culturale e sociale del quadro preso in considerazione individuando quei simboli che caratterizzano l’espressione di un’immagine.

Individuare o meno la presenza di alcuni valori di un dipinto permette di avere una buona chiave di lettura in merito all’opera.

Per partecipare al corso la prenotazione è obbligatoria.

Ecco di seguito il programma degli incontri.

primo incontro metodologia di lettura

secondo incontro codici comunicativi di un’immagine

terzo incontro impatto emozionale

quarto incontro analisi di singole opere esemplari

quinto incontro discussioni sui temi trattati

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a genovacultura@genovacultura.org.