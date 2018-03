Dimesso dopo un incidente, muore in ambulanza: Procura apre un fascicolo

Genova – E’ stato mandato a casa dopo un intervento, necessario a seguito di un incidente stradale, ma è morto durante il trasporto in ambulanza per questo la Procura di Genova ha deciso di aprire un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti.

Era lo scorso 20 febbraio quando Francesco Milano, imprenditore 70enne ora in pensione, stava attraversando la strada in via Caffa. L’uomo si trovava sulle strisce pedonali quando una moto lo aveva travolto.

Soccorso dai sanitari, il 70enne era stato trasportato all’ospedale San Martino dove, qualche giorno dopo, era stato operato per trauma facciale.

Il decorso post operatorio era stato regolare, questo aveva portato i medici a dimetterlo il 3 marzo.

L’anziano, tuttavia, era apparso debole ed aveva lamentato difficoltà a camminare, tanto da accusare un malore proprio nel bagno dell’ospedale prima di essere caricato in ambulanza per fare ritorno a casa.

Giunto nei pressi della sua abitazione, nel quartiere genovese di Albaro, l’uomo era improvvisamente morto.

A quel punto la sorella ha deciso di denunciare l’accaduto ai Carabinieri facendo partire un’indagine presentando un esposto tramite il suo legale, Riccardo Lamonaca.

Sarà ora l’autopsia a stabilire se le cause della morte dell’uomo possano essere collegate all’operato dei sanitari.