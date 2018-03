Musica – Nuovo singolo per i Pearl Jam, ecco Can’t Deny Me

Genova – E’ uscito ieri il nuovo singolo dei Pearl Jam dal titolo Can’t Deny Me, brano che anticipa l’uscita de nuovo disco della nuova band di Seattle.

Coprodotto dagli stessi Pearl Jam e da Brendan O’Brien, il brano segna il ritorno della band capitanata da Eddie Vedder a cinque anni dall’uscita dell’ultimo disco di inediti del 2013 “Lightning Bolt”.

La canzone è stata registrata a Seattle lo scorso febbraio ed è stata scritta da Mike McCready con le parole di Eddie Vedder. L’artwork del singolo è stato curato da Jeff Ament e Kevin Shuss.

Durante la registrazione del nuovo lavoro in studio hanno preso parte Jeff Ament al basso, Matt Cameron alla batteria e percussioni, Stone Gossard alla chitarra, Mike McCready alla chitarra, percussioni, macchina da scrivere ed Eddie Vedder alla voce e chitarra.

Presto i Pearl Jam partiranno per un tour che li vedrà impegnati per la prima tranche in Sud America con la prima data a Santiago del Cile e che li porterà ad abbracciare i fan di tutto il mondo, Italia compresa, in occasione dei 27 anni di carriera.