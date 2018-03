Grave incidente ad Albenga

Albenga (Savona) – Ha perso il controllo dell’auto ed è finito in un vigneto. E’ successo questa notte in via Pian dei Boschi. Un uomo è stato soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco e successivamente ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici gli hanno attribuito il codice giallo.

Fortunatamente un’altra auto, con a bordo una guardia giurata, è passata per la via poco dopo l’incidente ed ha notato la vettura fuori strada ed ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 e il conducente del veicolo è stato soccorso e trasferito in ospedale.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...