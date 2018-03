Imperia – Famiglie evacuate in via Amoretti per il pavimento che scricchiola

Imperia – Hanno dovuto lasciare le loro abitazioni e probabilmente non torneranno a casa prima della prossima settimana le 18 famiglie evacuate in tutta fretta, ieri, da un condominio di via Amoretti. A far scattare il provvedimento, deciso in via precauzionale, il Comune di Imperia che ha inviato tecnici dell’ARTE e comunali per comprendere le cause di alcuni rumori avvertiti da un’inquilina che ha chiamato più volte segnalando il pavimento che “scricchiola”.

I tecnici hanno rilevato un movimento franoso a valle dell’edificio, causato dal cedimento di un muraglione di contenimento e si teme che l’edificio abbia subito delle lesioni alle fondamenta che ne possono aver compromesso la stabilità.

Il Comune ha così deciso l’evacuazione anche in base alle previsioni meteo che preannunciano precipitazioni abbondanti dalla giornata di domani.

Le famiglie sono ospitate da amici e parenti o in albergo, a spese del Comune o di Arte.

Alcuni appartamenti sono infatti di provati mentre altri sono di proprietà dell’ente per le case popolari.

Nelle prossime ore verranno condotte altre verifiche di stabilità da parte dei vigili del fuoco e di professionisti incaricati dal Comune e da Arte.

