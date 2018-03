Musica – La Cintura: nuovo singolo per Alvaro Soler

Milano – Sono stati mesi di silenzio e lavoro per Alvaro Soler che torna alla musica con il nuovo singolo “La Cintura”.

Il cantante ha dato l’attesissima notizia attraverso il suo account ufficiale Instagram condividendo l’immagine della copertina che avrà il nuovo singolo e sorprendendo quanti erano in attesa di notizie, soprattutto viste le ultime foto condivise dove Alvaro si mostrava in sala di registrazione insieme ai suoi musicisti.

Il nuovo singolo, che sarà disponibile in programmazione radiofonica e negli store digitali dal prossimo 29 marzo, arriva dopo il grande successo che il cantante spagnolo ha ottenuto negli scorsi anni in Italia e all’estero.

Il disco di debutto “Eterno Agosto” ha regalato al 27enne la popolarità ed il primo riconoscimento diventato dico di Platino e rimanendo nella classifica italiana degli album più venduti in Italia per 53 settimane consecutive.

Il disco contiene anche una collaborazione con Max Gazzè in “Sonrio (La vita com’è) e la versione inglese de “El Mismo Sol”, Under the same Sun, in cui Alvaro duetta con Jennifer Lopez.

Prima di prendersi una pausa dalla musica live per dedicarsi alla realizzazione del suo nuovo album, il cantante spagnolo aveva dato l’arriverderci al suo pubblico con “Yo Contigo, Tu Conmigo“, brano cantato con la band sudamericana dei MORAT ed inserito nella colonna sonora di Cattivissimo Me 3.

Un successo che è passato anche per Genova dove, la scorsa estate, Alvaro è stato accolto dal pubblico dell’Arena del Mare per un concerto tutto da ballare.