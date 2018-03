Tour di Genova sulle orme di Santa Caterina Fieschi Adorno

Genova – L’associazione GenovApiedi organizza per la giornata di venerdì 16 marzo alle ore 15.30 un itinerario guidato dal titolo “Viaggio al cuore di una donna tra ricchezza e povertà nella Genova del Cinquecento” alla scoperta di Santa Caterina Fieschi Adorno a cura di Daniele Gatti.

Verranno ripercorsi i passi della Santa, donna straordinaria che ancora oggi nonostante le meravigliose testimonianze presenti è poco conosciuta, per scoprire la sua vita attraverso i luoghi che hanno fatto da scenografia alla sua avventura. Fra nobili palazzi e chiese che custodiscono la sua memoria dipinta e non pochi segreti, sarà un viaggio nel tempo fino al ‘500, secolo d’oro per Genova e i genovesi ma anche periodo di grandi contrasti, tra corruzione e riforma Cattolica.

L’appuntamento è fissato sotto i portici di fronte alla Cattedrale di San Lorenzo con qualche minuto di anticipo. Ai partecipanti sarà richiesto di indossare scarpe comode e un abbigliamento consono a luoghi di culto.

Il tour avrà il costo di 10 euro a persona. La prenotazione sarà obbligatoria entro il 13 marzo all’indirizzo mail info@genovapiedi.it o via sms al numero 3473930454.