Genova – Anziano trovato morto nella voragine di via Berno a San Fruttuoso

aggiornamento delle 10,20: La morte dell’anziano sarebbe un tragico incidente. L’uomo, 87 anni, sarebbe caduto cercando di prendere un cagnolino.

Genova – Il corpo senza vita di un pensionato è stato trovato questa mattina, all’interno della voragine aperta in via Berno nel 2016 La macabra scoperta fatta da alcuni passanti che si sono affacciati al bordo della buca accorgendosi della presenza del corpo.

Subito sono scattati i soccorsi ma per l’anziano non c’era più nulla da fare,

Non è chiara la dinamica dell’incidente e sul caso è stata aperta un’indagine.

Forti le proteste dei residenti che da anni chiedono che la voragine venga chiusa e che hanno avviato numerose azioni legali per comprendere a chi spetti il peso del lavoro.

Se verrà confermato che la morte dell’anziano è legata ad un incidente, le responsabilità sarebbero gravissime.