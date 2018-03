Incidente sul lavoro a Chiavari, operaio muore schiacciato dal cassone di un camion

Chiavari (Genova) . Tragedia questa mattina a Graveglia, nel territorio comunale di Carasco, a Chiavari.

Qui, un uomo di 48 anni impegnato nella manutenzione di un camion compattatore utilizzato per la raccolta dei rifiuti, è rimasto schiacciato dal ribaltabile del mezzo stesso.

L’incidente, avvenuto all’interno dell’officina meccanica, si è verificato intorno alle 10.00. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Giunti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno sollevato il mezzo pesante con l’autogru consentendo quindi il recupero del corpo dell’uomo.

Gli uomini dell’Arma del locale comando hanno avviato un’indagine.