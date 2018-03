Michelangelo, scoperto un piccolo autoritratto all’interno di un suo disegno

Londra – All’interno del ritratto di Vittoria Colonna, eseguito nel 1525 da Michelangelo, ci sarebbe una piccola caricatura dello stesso artista. La scoperta è stata effettuata dall’Università Federale di Scienze della Salute di Porto Alegre, in Brasile, pubblicato sulla rivista Clinical Anatomy da Deivis de Campos, che ha analizzato il disegno esposto al British Museum di Londra e colto la sagoma di un uomo nella parte bassa dell’abito dell’amica e poetessa dell’artista.

Si noterebbe la sagoma di Michelangelo proprio tra le pieghe del vestito, in un atteggiamento molto somigliante a quello della caricatura che lo stesso aveva disegnato a lato di un sonetto dedicato a Giovanni da Pistoia: entrambe le figure sono intente nell’atto del dipingere, solo che in questo caso il corpo è piegato in avanti, mentre a lato dello scritto la figura era rappresentata in posizione eretta.

Secondo Deivis de Campos, lo studioso che ha reso nota la scoperta, la caricatura trovata potrebbe essere considerata come una firma dell’artista, nascosta volutamente e che potrebbe fornire importanti informazioni sulle sue condizioni fisiche in quel determinato periodo della sua vita, come il peso e lo stato di salute. Non sarebbe la prima volta che un artista inserisce un simbolo per dare il segno della loro creazione, soprattutto nel periodo in cui era vietato firmare le opere.

Lo stesso team di esperti, analizzando le opere del Buonarroti, lo scorso anno aveva trovato alcuni simboli pagani che alludono all’anatomia dell’apparato riproduttivo femminile nelle Cappelle Medicee a Firenze.