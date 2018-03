Musica – Roy Paci in concerto a La Claque

Genova – Dopo la sua esibizione sul palco del 68esimo Festival di Sanremo insieme a Diodato, Roy Paci arriva sul palco de La Claque di Genova. Il successo di “Adesso“, il brano proposto in gara, ha permesso al grande pubblico di ritrovare l’artista, autore di grandi successi conosciuti da tutti come “Toda joia toda beleza“, che ora ha deciso di portare live la sua musica a Genova con uno spettacolo intitolato “Inediti, B-Sides e altre amenità“.

E proprio di canzoni inedite, di brani riarrangiati e di materiale non troppo conosciuto si costituirà l’esibizione che domani, venerdì 16 marzo, aspetterà il pubblico a partire dalle ore 22, con una band che accompagnerà Roy Paci creata ad hoc per lo spettacolo. Non mancheranno senza dubbio alcuni brani tratti da Valelapena, l’ultimo album del musicista pubblicato lo scorso settembre.

Attivo nell’ambiente musicale fin da piccolo, dall’età di 13 anni fa parte delle big band siciliane di Gianni Cavallaro e della New Royal Big Band di jazz tradizionale, esibendosi in jazz club e festival tra i più rinomati. Dal 1990 ha iniziato a viaggiare verso il Sud del mondo e sviluppare le sue influenze musicali, riportate poi in Italia e trasformate in collaborazioni con grandi artisti di tutta Europa.

Il costo del biglietto è di 22 euro all’ingresso, o di 20 euro in prevendita.