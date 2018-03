Prende a calci la ex compagna, in manette 23enne

Quiliano (Savona) – E’ finito in manette il 23enne pregiudicato colpevole di aver maltrattato la compagna, una donna di 28 anni.

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri di Vado Ligure, in collaborazione con i colleghi di Quiliano.

I due non stavano più insieme dallo scorso anno, quando un precedente episodio di violenza aveva messo fine alla loro relazione. Questa notte, tuttavia, il 23enne ha voluto rivedere la ex fidanzata. Dopo essere entrato in casa, ha aggredito la donna prima verbalmente poi fisicamente, colpendola alla gamba con un calcio.

La 28enne, spaventata, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto.

I militari, entrati nella palazzina, hanno trovato l’uomo sul ballatoio e lo hanno arrestato.

Accompagnato alla Caserma di Quiliano per le pratiche del caso, il 23enne è stato trasferito nel carcere di Marassi, a Genova.