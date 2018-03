Sanremo – Maltrattava la madre da 8 anni: arrestato 21enne

Sanremo (Imperia) – Maltrattava la madre da otto anni il 21enne di Sanremo arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Imperia.

Il giovane è accusato di aver segregato la donna e di averla maltrattata minacciandola persino di tagliarle la gola.

“Dammi ancora dei soldi, quelli di papà non mi bastano; se non me li dai ti taglio la gola e ti appendo al cancello“, queste alcune delle parole utilizzate dal ragazzo all’indirizzo della madre.

Il giovane avrebbe iniziato ad assumere un atteggiamento aggressivo, fatto di violenze verbali e fisiche, già da quando aveva 13 anni, umiliando ed aggredendo la donna anche davanti al padre ed alla zia.

Le forze dell’ordine, più volte, avevano chiesto ai coniugi riguardo i presunti maltrattamenti ma questi avevano sempre negato.

Un dramma familiare che si è concluso con l’arresto del giovane grazie all’intervento degli agenti del Commissariato di Sanremo. Il ragazzo è accusato di maltrattamenti, lesioni ed estorsione.