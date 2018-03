Savona – Indagini sull’anziano trovato impiccato sul treno Thello

Savona – Indagini in corso sul ritrovamento, nel bagno di un treno Thello fermo alla stazione Mongrifone, del corpo senza vita di un anziano 80enne che si sarebbe impiccato. A fare la macabra scoperta un controllore che ha bussato ripetutamente alla porta del bagno e non ricevendo risposta ha aperto con una chiave di sicurezza scoprendo il cadavere.

Subito sono scattati i soccorsi ma per l’uomo non cèera più nulla da fare. Sembra si sia tolto la vita impiccandosi con una sciarpa.

Il treno è stato bloccato ed i passeggeri sono stati fati scendere per poter compiere i rilievi del caso e per attendere l’arrivo del magistrato che ha autorizzato lo spostamento del cadavere solo dopo le verifiche del medico legale.

Da una prima ricostruzione la vittima potrebbe aver scelto il gesto estremo per gravi motivi di salute ma non viene esclusa nessuna altra ipotesi compresa quelle di un omicidio.

Sarà l’autopsia ad escludere segni di violenza e a confermare le cause del decesso.

Nel frattempo gli inquirenti stanno esaminando le riprese del circuito di sorveglianza per accertare che l’uomo sia salito da solo sul treno.

