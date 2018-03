Ermal Meta, ecco le prime date del tour estivo

Genova – Dopo il trionfo sul palco dell’Ariston insieme a Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente” il cantautore Ermal Meta ha annunciato la prima tranche di date del tour estivo legato all’album “Non abbiamo armi“.

L’attesa data zero al Mediolanum Forum di Assago del prossimo 28 aprile è già sold out, ma i fan dell’artista albanese non dovranno attendere ancora molto per poter assistere a uno dei live in programma. Le date ufficialmente rese note sono:

5 luglio Roma – Il centrale Live

10 luglio Cervere (CN) – Anima Festival

19 luglio Molfetta (BA) – Banchina San Domenico

26 luglio Firenze – Musart festival

27 luglio Todi (PG) – Piazza del Popolo

28 luglio Villafranca di Verona – Castello Scaligero

1 agosto Recanati (MC) – Piazza Giacomo Leopardi

17 agosto Taormina (ME) – Teatro Antico

19 agosto Rossano Calabro (CS) – Anfiteatro M. De Rosis

25 agosto Chieti – Anfiteatro La Civitella

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita da oggi sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali.

Il singolo portato sul palco di Sanremo, e contenuto nell’album di Ermal Meta, è già stato certificato disco d’Oro, esattamente un mese dopo la pubblicazione. Il video del singolo vanta la regia di Michele Placido, e racconta una storia di paura legata anche al mondo musicale che ha accompagnato il mondo in questi ultimi anni.

Oltre ai brani contenuti nel terzo album da solista di Meta, ci saranno i successi che lo hanno reso celebre, dal primo Sanremo a cui aveva partecipato con il brano “Odio le favole” a oggi.