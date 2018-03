Finale Ligure – Incendio in una casa di riposo, 1 morto e 16 intossicati

Finale Ligure (Savona) – E’ di un morto e sedici intossicati il bilancio dell’incendio divampato nella notte al quarto piano di una casa di riposo, in via della Pineta. Intorno alle due di notte è scattato l’allarme quando un’infermiera si è accorta della presenza di fumo nella struttura ed ha subito fatto scattare le misure di emergenza.

Le fiamme si sono originate all’interno di una stanza al quarto piano della struttura ed in breve i locali si sono riempiti di fumo nero irrespirabile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse ambulanze mentre il personale della casa di riposo iniziava a evacuare le persone ricoverate e più vicine al punto di partenza del rogo.

I pompieri hanno raggiunto la stanza dove si è sviluppato l’incendio ed hanno trovato una vittima.

Subito sono partite le operazioni di evacuazione e di spegnimento delle fiamme che hanno comunque causato seri danni.

In totale sono 16 gli anziani trasferiti d’urgenza in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure e all’ospedale San Paolo, con sintomi di intossicazione da fumo.

Le fiamme sono state domate e i pompieri hanno bonificato l’area avviando le prime indagini per accertare cosa possa aver causato il rogo.

