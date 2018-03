Genova – Bloccati ladri che derubavano sui treni anziani e studenti

Genova – Si erano specializzati nei furti di cellulari e portafogli sui treni che percorrono in tratto urbano delle Ferrovie. Tre giovani, due maggiorenni di origine nigeriana e un minorenne albanese sono finiti in manette a seguito delle indagini della polizia ferroviaria che indaga su una serie di colpi segnalati negli ultimi tempi.

I tre prendevano di mira studenti e pensionati ma anche giovani donne in stato interessante.

Dopo averli avvicinati sui treni, approfittavano dei vagoni affollati o di momenti di distrazione per rubare ogni cosa potesse avere un valore commerciale.

Gli agenti della polizia ferroviaria li hanno individuati grazie alle segnalazioni dei derubati ma anche dalle riprese video nelle stazioni di arrivo e partenza.

Altri quattro ladruncoli sono stati denunciati a piede libero.

