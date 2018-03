Genova – Incidente sul lavoro a Rivarolo, operaio ferito ad una gamba

Genova – Ha rischiato di perdere la gamba restando imprigionato da un muletto che stava guidando per lavoro. Molta paura ma fortunatamente solo ferite guaribili per un 30enne soccorso questa mattina, poco dopo le 5, in un magazzino di via Ferri, nel quartiere di Rivarolo.

Il giovane era alla guida di un muletto per la movimentazione di pesi consistenti quando, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato dal veicolo che gli ha provocato diverse fratture ad una gamba.

Fortunatamente alcuni colleghi di lavoro sono subito intervenuti ed hanno chiamato i soccorsi e il giovane operaio è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Qui i medici hanno accertato la presenza delle fratture ma sono riusciti a salvare la gamba.

Sarà ora un’inchiesta a stabilire cosa abbia provocato l’incidente e se siano state rispettate le normative anti infortunio.