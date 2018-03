Gossip – Tiziano Ferro con un neonato in braccio, il web si scatena: è diventato papà?

Genova – Una foto che lo ritrae sorridente, con in braccio un neonato di cui si intravede solo una manina, postata su Instagram e subito il web si scatena.

Protagonista del chiacchiericcio social è Tiziano Ferro che poche ore fa ha condiviso sul suo profilo Instagram una immagine dove il cantante è sorridente e felice mentre stringe tra le braccia un bambino.

Che Tiziano abbia coronato il suo sogno di diventare papà?

Ancora non è dato saperlo ma sono in tantissimi quelli che sui social si stanno congratulando con il cantante di Latina augurandogli il meglio. Tantissimi i fan che a stento trattengono la gioia anche se la notizia non è ancora stata confermata.

LA MERAVIGLIA ASSOLUTA ❤ Tiziano Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferroofficial) in data: Mar 16, 2018 at 2:36 PDT

Proprio Ferro, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, aveva espresso il suo desiderio di diventare padre.

L’artista aveva dichiarato di trovarsi in America anche per capire come poter realizzare il suo sogno. “Frequento incontri per aspiranti genitori – aveva dichiarato – e mi sono reso conto di quanta razionalità bisogna mettere in questo progetto, non basta uno slancio. Spero di trovare una persona con cui condividere questo sogno“.