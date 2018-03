Una Moglie da Rubare, ecco il quinto appuntamento per AlbengAteatro2018

Albenga (Savona) – Lunedì 19 marzo, alle ore 21,00, al Teatro Ambra di Albenga, sarà la volta di due grandi protagonisti del panorama dello spettacolo italiano, Stefano Masciarelli e Patrizia Pellegrino protagonisti della commedia di Jaia Fiastri “Una Moglie da Rubare”.

Mario Mesiano, direttore artistico della rassegna albenganese che organizza in collaborazione con il Comune di Albenga e l’assessorato alla cultura, dichiara: “La commedia è firmata da Jaja Friastri, che ha lavorato per oltre trent’anni al fianco di Garinei e Giovannini, autrice di sceneggiature per registi come Dino Risi e di canzoni per artisti quali Caterina Caselli. Poi se aggiungiamo due attori del calibro di Stefano Masciarelli e Patrizia Pellegrino, con Luigi Tani, diretti da Diego Ruiz, il risultato è garantito”.

“Una moglie da rubare” racconta di un certo Giovanni Angelucci, interpretato da Stefano Masciarelli, un uomo d’affari che ha fatto fallimento e che è distrutto perché non sa come pagare il riscatto per la moglie che gli hanno rapito. Per risolvere il problema rapisce a sua volta Anna, il cui volto è quello di Patrizia Pellegrino, la bella moglie del suo acerrimo nemico con l’intento di saldare il sequestro della propria con i soldi che riceverà dalla restituzione, tentando di salvare la faccia e il matrimonio. Un piano che fin dalle premesse ha poche speranze di funzionare e che avrà un epilogo del tutto inaspettato.

Patrizia Pellegrino e Stefano Masciarelli danno vita a due personaggi buffi e teneri, carichi di umanità e di sfumature, prima nemici e poi complici di un’avventura che cambierà per sempre le loro vite.

Il programma proposto dalla Teatro Ingaunia prosegue con un altro spettacolo di Prosa, in abbonamento, e due spettacoli di teatro/musica, fuori abbonamento di cui uno a scopo benefico.

Lunedì 9 aprile Ketty Roselli, accompagnata al pianoforte dal maestro Antonio Nasca, sarà la protagonista di “Molto Sudore per Nulla”.

Per il teatro/musica, invece, Vladimiro Zullo dei “Trilli, sabato 14 aprile, proporrà “I Trilli una storia genovese” dagli anni ’70 ad oggi, portando in scena ricordi, aneddoti, canzoni e curiosità dello storico gruppo genovese.

Sabato 21 aprile la stagione 2018 si concluderà con un evento benefico a favore dell’associazione Onlus “Basta Poco” dal titolo “Basta Poco per ridere”, sul palco, oltre al cabarettista Gianfranco Phino ed al maestro Claudio Zitti, anche Marco Ghini, Rossano Giallombardo, Nico Lo Bello, Mario Mesiano con nervento di Bruno Robello De Filippis.

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 3287065631.

I biglietti si possono acquistare presso i seguenti punti vendita:

Teatro Ambra Albenga, tutti i Lunedì e Venerdì dalle ore 16,00 alle 18,00.

Libreria le Torri, Albenga, tel 0182555999

Bar Bacicin, Ceriale, tel 0182992024.