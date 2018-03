Genova – Anziana trovata morta in casa a Voltri

Genova – Il corpo di un’anziana donna è stato trovato, questo pomeriggio, nella sua abitazione di via Profumo, nel quartiere di Voltri. A fare la macabra scoperta i vigili del fuoco che sono stati chiamati da alcuni vicini di casa che, non vedendo l’anziana uscire come al solito, hanno provato a bussare alla porta senza ottenere risposta.

I vicini si sono preoccupati ed hanno subito chiamato le forze dell’ordine e i pompieri che sono entrati in casa scoprendo che la donna era morta.

Molto probabilmente l’anziana pensionata è stata colta da un malore ed è morta ma sono in corso indagini per escludere altre ipotesi al vaglio.