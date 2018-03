Genova Pra’, soccorso dall’ENPA un raro barbagianni

Genova – Un raro barbagianni è stato soccorso dai volontari della Protezione Animali savonese, dove ora è ricoverato per le cure; il volatile era stato trovato in difficoltà a terra a Genova Pra e poi, con il passaggio di mano in mano tra varie persone, è stato consegnato all’Enpa savonese. Sarebbe molto magro e deperito e si sta verificando se non abbia subito lesioni, soprattutto alle ali.

Dopo le prime cure domani verrà trasferito per la riabilitazione e la convalescenza al centro di recupero della fauna selvatica di Campomorone (Ge) dell’Enpa, da dove, appena guarito, verrà riportato a Genova Pra per essere rimesso in libertà.