Giornata del Pesto a Genova – Tutti gli appuntamenti

Genova celebra la prima Giornata del Pesto con l’evento WorldPestoDay che culminerà con i fuochi artificiali in rigoroso colore verde, alle 19, in piazza De Ferrari.

L’evento interessa l’intera Liguria con moltissimi comuni che dedicheranno alla giornata del pesto appuntamenti per grandi e piccoli.

A Palazzo Ducale va in scena il Campionato Mondiale del Pesto al Mortaio con l’elezione del “miglior pesto del mondo”.

Tutte le iniziative sono organizzate a sostegno della campagna per ottenere dall’UNESCO il riconoscimento del Pesto quale “patrimonio immateriale dell’Umanità”.

alle 10 inizio del Campionato Mondiale dei Bambini 2018

ore 10.45 premiazione del Campionato dei Bambini

alle 11.30 inizio del VII Campionato Mondiale con la gara dei 100 concorrenti

Alle 12, in piazza De Ferrari la preparazione collettiva di Pesto al Mortaio

Alle 13,30 – pasta al Pesto per tutti con distribuzione di trofie e prodotti tipici della Liguria

Alle 15.00 gara dei 10 finalisti

alle 16 Proclamazione del Campione di Pesto al Mortaio 2018

alle 17,30, in piazza, merenda con gelato al basilico!

alle 19 – fuochi d’artificio rigorosamente in verde

ore 20.00 Pesto Party, degustazione a cura di Genova Liguria Gourmet – manifestazione su invito

Intrattenimento musicale a cura di Madame Belleville