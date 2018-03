Genova – Dopo il rinvio per maltempo, torna con Dust Memories e Pulp! la seconda edizione del M.AG. Festival al Little Italy.

La loro proposta è accomunata da una autentica passione per quel creare attraverso la musica che diventa sperimentazione e ricerca arrivando poi a proporre percorsi diversi e per questo intriganti.

Suoneranno domenica 18 marzo dalle ore 21 al Little Italy in via Canneto il Lungo, locale ben conosciuto nel mondo musicale genovese per la disponibilità costante ad accogliere nomi noti ma anche emergenti e che già lo scorso anno aveva ospitato alcune date di M.AG. FESTIVAL. Questa iniziativa di Presente Futuro rientra in Giovani Sguardi, progetto che viene realizzato con il patrocinio del Municipio Centro Est e de Il Secolo XIX.

M.AG. FESTIVAL riprende una decennale tradizione della associazione che con FestiValbisagno aveva coinvolto tantissime giovani band offendo opportunità di concerti, promozione e produzione.

Da due anni l’iniziativa coinvolge i locali valorizzandone la sensibilità musicale e i musicisti che trovano nel rock e nel metal la loro dimensione. È infatti un contest che si svolge proprio nei locali attraverso una serie di date e vede la collaborazione di Black Widow, Cornucopia Agency, Discovery Genova, LiguriaOggi, Treecycle, L’amico ritrovato.

Iscriversi è facile e gratuito. Lo si può fare attraverso la pagina Facebook M.AG. E intanto, anche per farvi un’idea e parlare con gli organizzatori, vi aspettiamo domenica 18 marzo alle 21 al Little Italy!

