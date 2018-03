Genova – Morto Sergio Castellaneta

Genova – Mondo della politica in lutto per la morte di Sergio Castellaneta, 86 anni, ex parlamentare della Lega Nord e candidato sindaco.

Castellaneta si era ritirato dalla politica nel 2005 pur restando vicino alla Lega Nord che aveva fatto crescere negli anni della fondazione di Umberto Bossi.

Ex medico in pensione, volto noto dell’emittente TV TeleGenova – memorabili le trasmissioni con Franca Brignola – Castellaneta era stato eletto per due volte al Parlamento e per poi scendere in campo come candidato sindaco nella campagna elettorale che ha visto vincitore Beppe Pericu.

Al ballottaggio la differenza di voti era stata davvero minima.

