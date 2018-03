Giornata del Pesto – Oltre 12mila firme raccolte

Genova – Sono oltre 12.000 le firme raccolte oggi a Genova a sostegno della candidatura del pesto genovese al mortaio come Patrimonio Unesco. Si è chiusa ieri sera nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria e a Palazzo Ducale, la conta delle sottoscrizioni all’appello che verrà inviato all’UNESCO per chiedere il riconoscimento del Pesto a “bene immateriale dell’Umanità”. Ben 6.000 le firme raccolte.

Altre 6.000 sono state apposte nei registri nei Municipi genovesi, dove oggi si poteva firmare.

Il tutto in attesa dei registri distribuiti nei Comuni liguri, dove domani in 90 piazze si ripeterà la grande festa della “pestata collettiva”.

Grandissima anche la partecipazione dei social network alla campagna #orgogliopesto, con quasi 3.500 post fra Twitter e Instagram che hanno raggiunto 1,4 milioni di utenti.

Ben 672 i “selfie” scattati su Facebook con la “macchina da selfie” posizionata nella Sala della Trasparenza, e 470mila i genovesi e liguri raggiunti su Facebook dalla campagna “Firma e pesta”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...