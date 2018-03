Mostra mercato dei prodotti a chilometro zero alla Marina di Sestri Ponente

Genova – Prodotti di stagione, dal coltivatore al consumatore e a chilometri “zero”, domenica 18 marzo, alla Marina Genova di Sestri Ponente.

Non solo profumo di mare e barche alla banchina di Sestri Ponente, ma anche colori e sapori della frutta e verdura di stagione, formaggi, miele, riso, carni e salumi, olio, piante e fiori della nostra riviera. Sono prelibatezze in esposizione e vendita per la grande riapertura del mercato Campagna Amica, in programma per questa domenica, dalle ore 9.30 alle 17.00, in via Pionieri e Aviatori d’Italia, che vedrà la partecipazione di circa una ventina di aziende agricole liguri e piemontesi che coloreranno la banchina sestrese con i loro gazebi gialli.

L’ agrimercato della Marina si va ad inserire nel calendario ligure degli appuntamenti con la qualità Campagna Amica, che da parecchi anni, ormai, portano nelle piazze più importanti della Regione i prodotti delle aziende agricole locali, creando un rapporto diretto tra produttore e consumatore, riducendo la filiera al massimo. Questo appuntamento, che si ripeterà per due domeniche al mese, accompagnerà il consumatore nella scelta dei prodotti freschi di stagione e interamente a chilometro zero.

“Siamo orgogliosi – afferma il Vice Delegato Confederale Francesco Goffredo – di essere riusciti anche quest’anno a riproporre l’appuntamento a Sestri Ponente per permettere ai genovesi, e non solo, di acquistare in modo consapevole i prodotti del nostro territorio e dei “vicini di casa” piemontesi. Di fondamentale importanza per noi e le nostre famiglie è acquistare prodotti tracciabili e meglio ancora se locali e freschi di stagione ed è per questo che siamo grati della disponibilità mostrata da Marina Genova e dal Comune di Genova per riproporre questo appuntamento”.

“E’ un’occasione importante – afferma il delegato Confederale, Bruno Rivarossa – dove ancora una volta la campagna arriva nel centro urbano genovese, portandosi dietro i suoi prodotti, le sue storie e i suoi valori. I nostri Mercati Campagna Amica permettono di valorizzare la produzione locale sostenibile e soprattutto aiutano a salvaguardare il nostro grande Made in Italy. Per l’inaugurazione che si svolgerà dalle ore 10.00 di domenica sarà possibile degustare i prodotti offerti dalle aziende partecipanti, e scoprire il vero sapore dei prodotti che il nostro territorio ha da offrire. ”

Anche in questo importante appuntamento sarà portata avanti, a tutela del Made in Italy, l’iniziativa #stopalcibofalso, raccolta firme con la quale Coldiretti intente chiedere all’Europa l’etichettatura d’origine obbligatoria su tutti gli alimenti, per cercare di fare fronte al grave problema delle falsificazioni delle nostre eccellenze.