Recco – Grave incidente nella notte in via Pisa

Recco (Genova) – Ha perso il controllo della moto su cui viaggiava ed è finito rovinosamente a terra. Grave incidente, nella notte, in via Pisa dove un motociclista ha riportato diverse ferite cadendo dal mezzo a due ruote sul quale percorreva la strada.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 5,40 e non è chiaro se siano coinvolte altre vetture.

Da una prima ricostruzione, però, sembra che il centauro abbia fatto tutto da solo finendo sbalzato dal veicolo.

Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e il motociclista è stato immobilizzato e trasferito con la massima urgenza all’ospedale San Martino di Genova.

Le sue condizioni sarebbero gravi.

