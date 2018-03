Cirque du Soleil, acrobata muore durante uno spettacolo

Tampa (Florida) – Durante uno spettacolo del Cirque du Soleil a Tampa, in Florida, l’acrobata Yann Arnaud è caduto e ha perso la vita in ospedale qualche ora più tardi. L’uomo, un trapezista francese di 38 anni, stava eseguendo la sua esibizione appeso a un anello, quando è scivolato e caduto a terra. Il trasporto in ospedale è stato rapido, ma qualche ora dopo è avvenuto il decesso per via delle ferite riportate.

Il comunicato è stato diffuso da Daniel Lamarre, il presidente della compagnia circense: «La grande famiglia del Cirque du Soleil è sotto choc e devastata da questa tragedia. Yann era con noi da più di 15 anni ed era amato da tutti coloro che avevano avuto l’occasione di conoscerlo». Lo stesso Lamarre ha inoltre assicurato la massima collaborazione con le forze dell’ordine per indagare sulle cause dell’incidente. Yann Arnaud lascia la moglie e due bambine.

Per Le Cirque du Soleil non si tratta del primo lutto durante gli spettacoli: nel 2009 un acrobata ucraino, Olexandre Jourov morì a 24 anni dopo essere caduto in scena a Montréal, e nel 2013 fu tragica la sorte di Sarah Guillot-Guyard, 31 anni, anche lei deceduta dopo una caduta a Las Vegas. Gli spettacoli della compagnia, caratterizzati dalla mancanza di animali sul palco durante gli spettacoli, sono dal 1984 un grande richiamo per il pubblico, che da sempre apprezza le esibizioni degli artisti e le musiche, create apposta per gli show ed eseguite dal vivo durante ogni performance.