Genova Burlesque Festival, tre giorni di ballo e seduzione

Genova avrà il suo primo Burlesque Festival. L’evento è stato annunciato per le serate di venerdì 23 – sabato 24 e domenica 25 marzo in diverse location del Centro Storico.

Tanti gli artisti internazionali che si esibiranno per dare vita a un genere di spettacolo unico e assolutamente originale, peccaminoso e divertente, caratterizzato dalla parodia e da ballerine in abiti succinti.

Nato tra Seicento e Settecento in Inghilterra e diventato nell’Ottocento un vero e proprio cult per gli spettatori nei Paesi anglosassoni e poi anche in Francia, il Burlesque è tornato di moda da una ventina d’anni, con alcune dive pop come Madonna, Christina Aguilera e Gwen Stefani che nei loro spettacoli e nelle loro clip si sono ispirate al fenomeno burlesque.

Nelle tre serate genovesi, tre anche le location creando un vero e proprio itinerario trasgressivo e divertente: le Officine Garibaldi di via 4 Canti di San Francesco venerdì 23 (inizio spettacolo ore 23), il Salone delle Feste di Palazzo Imperiale in Campetto sabato 24 (inizio spettacolo ore 23) e il Frida di via dei Giustiniano domenica 25 (inizio spettacolo ore 22).

A esibirsi saranno Scarlett Martini che è una delle pioniere italiane del Burlesque, Russell Brünner è un maestro di clownerie e ballerino nato a Washington che si muove tra fascino vaudeville e spirito burlesque, Colette Collerette performer belga che si ispira all’Art Noveau, Flying Willy è fisarmonicista e ballerino, e gli Attack-a-boogie di Andrea Di Marco sono una delle formazioni swing più originali in assoluto. Aitor Leniz sarà presente alle serate con il suo splendido sorriso e la sua tecnica di ballo, e darà lezioni di swing nel corso di tutto il weekend, da Immagine Danza. Sempre da Immagine Danza nel pomeriggio di domenica, Colette Collerette insegnerà ad un gruppo di donne l’arte della seduzione, in un workshop di Solo Slow Dance e Stage Presence. Come è tradizione del genere, ogni serata sarà caratterizzata dalla presenza di ballerine, musica, funambolismo e anche un pizzico di improvvisazione. La rassegna, che rappresenta un unicum a Genova e in Liguria dove un Festival Burlesque non è mai stato organizzato, è allestita da Momentum Events.

Per info e prenotazioni: momentumitaly@gmail.com, www.momentumevents.it.

