Genova – Chiuso per due notti il casello di Prà (ex Voltri)

Genova – Casello autostradale di Prà (ex Voltri) chiuso per due notti per lavori di manutenzione urgenti a partire dal 21 marzo.

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A10 Genova-Savona, per due notti consecutive con orario 23:00-06:00, dalle ore 23:00 di mercoledì 21 alle ore 06:00 di venerdì 23 marzo, sarà chiusa l’uscita della stazione di Genova Pra’, per chi proviene da Savona e dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per lavori di manutenzione.

In alternativa si consiglia ai veicoli leggeri di utilizzare l’uscita della stazione autostradale di Genova Pegli.

