Genova – Rinviata al 25 marzo la Fiera di San Giuseppe in ValPolcevera

Genova – La tradizionale Fiera di San Giuseppe in Valpolcevera, programmata per domenica 18 e rinviata per le avverse condizioni atmosferiche, si terrà domenica 25 marzo.

“L’Amministrazione Comunale, che ha deciso la nuova data di concerto con le associazioni di categoria, non voleva assolutamente rinunciare a questo importante appuntamento per la Valpolcevera, nonché per l’intera città – ha detto l’assessore al commercio e artigianato Paola Bordilli -. Le fiere fanno parte delle nostre tradizioni e, dopo il rinvio di ieri, abbiamo subito lavorato per garantire la loro operatività già la prossima domenica.”

Nella Fiera di San Giuseppe trovano posto 250 banchi di operatori commerciali ambulanti, tra i quali alcuni rivenditori di animali da cortile. Nel dettaglio: 10 banchi di produttori di piante (coltivatori diretti e vivaisti), 6 banchi di produttori di formaggi e salumi, 3 banchi di produttori di miele, 20 banchi alimentari e 211 banchi di merci varie.

La Fiera si terrà nelle modalità precedentemente comunicate di seguito riportate.

Le strade interessate alla manifestazione fieristica sono: via Bolzaneto, via Zamperini, via Bettini, via Bonghi, via Doria, via Asolone, via Pasubio, piazza Savi, piazza Livraghi, piazza Rissotto. In queste aree la viabilità e la sosta saranno interdette dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di domenica 18 marzo.

In via Giro del Vento, nel tratto compreso, tra via Bolzaneto e via Reta, verrà istituito il doppio senso di circolazione. Nella zona adiacente a via Pasubio, staccata dall’area principale della manifestazione, sono stati organizzati 4 posteggi riservati agli allevatori di animali da cortile.

L’Assessorato al Commercio posizionerà un totem informativo in piazza Rissotto con la storia della Fiera e informazioni utili per i visitatori. L’iniziativa era stata inaugurata in occasione di un’altra fiera – quella di Sant’Agata – dalla forte tradizione popolare.