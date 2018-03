Genova – Traffico bloccato per un allarme bomba al Lagaccio

Genova – Traffico bloccato, tutto attorno alla Caserma Gavoglio, in zona Lagaccio, per un sospetto allarme bomba. Da circa un’ora le auto di passaggio nella zona sono bloccate dalle forze dell’ordine che non lasciano passare nessuno sino a nuove disposizioni.

Difficile avere informazioni precise ma davanti alla caserma Gavoglio sono arrivate alcune ambulanze e l’unità cinofila della polizia e sembra si tratti di un allarme bomba.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che sia stato segnalato, accanto ai bidoni vicino alla caserma Gavoglio, la presenza di un pacco sospetto che ha fatto intervenire anche il nucleo degli artificieri della polizia.

La zona è stata transennata e interdetta al passaggio sia delle auto che dei pedoni per motivi di sicurezza.