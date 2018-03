Harry e Meghan, a due mesi dalle nozze il no agli accordi prematrimoniali

Londra – Il 19 maggio si svolgeranno le nozze tra il Principe Harry e Meghan Markle, e dal Regno arriva la notizia di un gesto romantico e dimostrazione di fiducia estrema da parte del futuro sposo. Sembra infatti che Harry abbia rifiutato di firmare qualsiasi tipo di accordo prematrimoniale a tutela del proprio patrimonio in caso di separazione dall’attrice. A rendere note le intenzioni della coppia è stato il DailyMail, che ha pubblicato le parole di una persona molto vicina alla coppia: “Non c’era mai stato nessun dubbio nella mente di Harry che avrebbe firmato un accordo prematrimoniale […] Ha deciso che il suo matrimonio sarà duraturo, quindi non c’è bisogno che lui firmi qualcosa”. Intenzioni serie dunque per i futuri coniugi, che hanno seguito le orme del fratello maggiore dello sposo, William, che decise di non firmare alcun accordo prima delle nozze con Kate Middleton per gli stessi motivi. Il patrimonio di Harry si aggirerebbe sui 34 milioni di Euro, e molti a palazzo avrebbero voluto che venissero tutelati almeno in parte, visto che per la bella Megan si tratta di seconde nozze.

Mentre sono in corso i preparativi per il Royal Wedding, l’emittente britannica Lifetime ha già diffuso il primo trailer del film ispirato alla loro storia d’amore: si chiamerà “Harry e Meghan: a royal romance” e verrà trasmesso il 13 maggio, a pochi giorni del matrimonio. L’incontro tra i protagonisti, interpretati da da Murray Fraser e da Parisa Fitz-Henley, verrà raccontato sul piccolo schermo, con un finale piuttosto prevedibile ma sicuramente commovente.