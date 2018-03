I Ministri a La Feltrinelli presentano il loro “Fidatevi”

Genova – Davide Autelitano, Michele Esposito e Federico Dragogna, alias I Ministri, hanno incontrato poche ore fa i fan a La Feltrinelli di Genova, raccontando il loro album fresco di uscita “Fidatevi“, regalando qualche brano estratto e rispondendo alle domande dei presenti. Insieme dal 2003, i tre ragazzi milanesi sono arrivati al loro sesto album in studio, con un seguito di fedelissimi sempre più affezionati, lontano (almeno per ora) dal mainstream ma senza rimanere nel limbo degli artisti troppo “di nicchia”. Una rockband a tutti gli effetti, caratterizzata da visi puliti su giacche militari e sonorità spesso ruvide e arrabbiate, che nel suo ultimo lavoro ha deciso di parlare di fiducia, di fragilità e di limiti propri dell’essere umani.

Dalle parole degli artisti si comprende che “Fidatevi” è il frutto di una profonda analisi verso la risoluzione dei conflitti interiori che portano allo scontro, un lavoro inevitabilmente necessario per comprendere l’altro e non trasformare l’attesa del futuro in una semplice valutazione ansiosa.

Dopo aver risposto alle domande rivolte dal moderatore della presentazione e quelle rivolte dal pubblico presente, I Ministri hanno regalato ai presenti alcuni brani chitarra, voce e cajón, tra cui “Spettri” e “Tra le vite degli altri“, il secondo singolo estratto scelto per rappresentare l’album appena uscito. Qualche minuto di pausa, qualche striscia di focaccia e tre bicchieri di prosecco, ed è il momento del firmacopie: ragazzi, bambini e parecchi adulti in fila per ottenere l’autografo di questi giovani artisti che hanno definitivamente conquistato la fiducia del pubblico e si preparano al tour primaverile che li vedrà protagonisti nei principali locali dedicati alla musica live.

Al termine della presentazione, I Ministri hanno annunciato un concerto (quasi) segreto al Cane di Cornigliano per la serata, a partire dalle ore 22.