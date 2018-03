Incidente mortale in ValFontanabuona, morto un 53enne

Calvari (Genova) – Incidente mortale, ieri pomeriggio, a Calvari, nel comune di San Colombano Certenoli, in ValFontanabuona. Per cause ancora in via di accertamento, un 53enne alla guida di un ApeCar si è scontrato con un’auto.

Nell’impatto, violentissimo, ad avere la peggio è stato proprio il veicolo condotto dal 53enne che ha riportato ferite gravissime.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e del 118 e i pompieri hanno estratto l’uomo dalle lamiere e lo hanno affidato alle cure del personale paramedico che lo ha stabilizzato e trasportato sino ad una piazzola dove è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco.

Il ferito è stato trasportato con la massima urgenza all’ospedale San Martino di Genova dove i medici non sono però riusciti a salvargli la vita.

Il 53enne è deceduto dopo alcune ore dal ricovero.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.