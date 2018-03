Intervento di pavimentazione, chiusa la stazione di Genova Est

Genova – Autostrade per l’Italia fa sapere che, per due notti consecutive, sarà chiusa la stazione di Genova Est, in entrata verso Sestri Levante ed in uscita per chi proviene da Genova.

I lavori inizieranno mercoledì 21 marzo alle ore 22.00 e si concluderanno venerdì 23 marzo alle 6.00.

L’orario di intervento sarà, per entrambe le giornate, 22-06.

La chiusura della stazione di Genova Est, lungo l’autostrada A12 Genova-Sestri Levante, è necessaria per consentire di effettuare uno scambio di carreggiata per in intervento di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare il casello autostradale di Genova Nervi.