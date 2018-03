OrgoglioPesto – Oggi distribuzione di semi di basilico in piazza De Ferrari

Genova – Due milioni di semi di basilico distribuiti in piazza per celebrare la Giornata del Pesto e per partecipare alla campagna per il riconoscimento del pesto “patrimonio dell’Umanità. E’ l’iniziativa di Confagricoltura Liguria che, insieme a Unicef ha organizzato per oggi tre “punti di distribuzione” dei semi per i bambini: nella centralissima piazza De Ferrari, cuore di Genova, nei famosi giardini di Quinto, e al Centro Civico di Cornigliano.

I semi verranno offerti ai bambini insieme alle “istruzioni” su come seminarli in appositi vasetti con terriccio, per promuovere tra i più piccini l’arte di coltivare la ‘base’ del condimento ligure per antonomasia e noto in tutto il mondo: il pesto.

“Insegneremo ai bambini – spiega il presidente di Confagricoltura Liguria Luca De Michelis – come si semina il basilico, cercando quindi di sensibilizzarli sul valore delle erbe aromatiche della nostra Liguria, su come si coltivano e si utilizzano”.